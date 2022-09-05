МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Из-за сильного тайфуна "Хиннамнор", которому в Японии присвоен порядковый номер 11, в Японии отменен 51 авиарейс, сообщил телеканал NHK. В Японии заявили о важности решения России по "Сахалину — 2" для страны

Отмененные авиарейсы со взлетом и посадкой в южной префектуре Окинава, а также Кагосима и Фукуока на острове Кюсю. В ближайшие 24 часа на Кюсю ожидается до 120-180 миллиметров осадков, а за 24 часа с вечера понедельника — на Сикоку до 300-400 миллиметров осадков, на севере и юге Кисю – до 200-300 миллиметров осадков.

В настоящее время тайфун находится в районе острова Кумэдзима префектуры Окинава.

Во вторник тайфун подойдет к острову Кюсю и может затронуть районы Западной Японии.

Давление в центре тайфуна, получившего свое название от провинции в Лаосе, составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре 45 метров в секунду, при порывах до 60.