СМИ сообщили об отмене в Японии авиарейсов из-за тайфуна
NHK: в Японии из-за сильного тайфуна "Хиннамнор" отменили 51 авиарейс
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Из-за сильного тайфуна "Хиннамнор", которому в Японии присвоен порядковый номер 11, в Японии отменен 51 авиарейс, сообщил телеканал NHK.
Отмененные авиарейсы со взлетом и посадкой в южной префектуре Окинава, а также Кагосима и Фукуока на острове Кюсю. В ближайшие 24 часа на Кюсю ожидается до 120-180 миллиметров осадков, а за 24 часа с вечера понедельника — на Сикоку до 300-400 миллиметров осадков, на севере и юге Кисю – до 200-300 миллиметров осадков.
В настоящее время тайфун находится в районе острова Кумэдзима префектуры Окинава.
Во вторник тайфун подойдет к острову Кюсю и может затронуть районы Западной Японии.
Давление в центре тайфуна, получившего свое название от провинции в Лаосе, составляет 945 гектопаскалей, скорость ветра в центре 45 метров в секунду, при порывах до 60.