МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Российская S7 с 26 сентября запустит рейсы из Москвы в турецкую Анталью, сообщила авиакомпания.

"S7 Airlines открыла продажу авиабилетов на рейсы из Москвы и Новосибирска в Анталью. Первый рейс по маршруту Москва – Анталья отправится 26 сентября, а полеты из Новосибирска начнутся 22 октября", — говорится в сообщении.

Рейсы из Москвы в Анталью и обратно будут выполняться ежедневно. Самолеты из Новосибирска будут летать в Анталью один раз в неделю по субботам с 22 октября и два раза в неделю, по вторникам и пятницам, с 1 ноября.