МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. "Почта России" запустила сервис по доставке безрецептурных лекарств более чем в 1000 отделениях одной аптечной сети, рассказал гендиректор компании Максим Акимов в интервью "России 24". "Почта России" и "Северо-Восточная Азия" договорились развивать жд доставку

Ранее "Почта России" сообщала о запуске доставки на дом безрецептурных лекарственных препаратов жителям малых населенных пунктов и удаленных территорий 77 российских регионов.

"Мы более чем в 1000 отделениях уже запустили этот сервис (по доставке безрецептурных лекарств — ред.). Пока только с одним офлайн-провайдером, только с одной аптечной сетью. Мы, конечно же, будем наращивать этот пул, потому что это не новый рынок, на нем работают наши коллеги, наши конкуренты. Но теперь, действительно, доставка лекарств будет, надеюсь, доступна практически во всех отделениях почты, как только, опять же, мы накатаем эту новую услугу", — сказал Акимов.

В сентябре 2021 года президент России Владимир Путин поручил правительству и "Почте России" обеспечить расширение перечня услуг, предоставляемых в отделениях почтовой связи компании, в том числе предусмотреть возможность обеспечения граждан лекарственными препаратами.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.