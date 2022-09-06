МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Финская национальная авиакомпания Finnair перевезла в августе почти миллион пассажиров, что на 11,9% меньше, чем в июле, и на 230,4% больше августа прошлого года, сообщили в пресс-службе перевозчика. Авиакомпания "Аврора" получит полностью импортозамещенные SSJ100

"В августе Finnair перевезла 880 500 пассажиров, что на 230,4% больше, чем в августе 2021 года. Количество пассажиров в августе 2022 года было на 11,9% меньше, чем в июле 2022 года", — сказано в релизе.

Добавляется, что компания выполняла в среднем 253 рейса в день (включая только грузовые), что на 99,2 % больше, чем в августе 2021 года, но на 1,6 % меньше, чем в июле 2022 года.

Количество пассажиров в азиатских рейсах увеличилось на 863,7% по сравнению с 2021 годом. В Североатлантическом сообщении количество пассажиров увеличилось на 475,0%. В европейском сообщении пассажиропоток увеличился на 226,7%, а во внутреннем сообщении — на 85,4%, подчеркивает перевозчик.

"В августе 80,8% всех рейсов Finnair прибыли по расписанию. Показатели снижались по сравнению с прошлым годом (90,7%), и на них повлияли различные проблемы с пропускной способностью в европейской авиационной системе", — уточнила компания.