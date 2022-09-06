МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco и компания CVLOGRUS договорились о сотрудничестве в сфере развития рефрижераторных контейнерных перевозок между странами Азии и Европы через Россию, сообщает Fesco. Дефицит вывоза грузов по Восточному полигону составляет 78 миллионов тонн

"Стороны планируют объединить усилия для организации транзитных логистических сервисов с использованием парка рефконтейнеров компании "Дальрефтранс", входящей в Fesco. Помимо этого, Группа и CVLOGRUS намерены оказывать друг другу экспертную поддержку при проработке вопросов создания на территории России транспортной инфраструктуры, необходимой для обеспечения рефрижераторных контейнерных перевозок", — говорится в релизе.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании в рамках Восточного экономического форума подписали вице-президент по линейно-логистическому дивизиону Fesco Герман Маслов и генеральный директор CVLOGRUS Сирил Поль Бернард Пакари.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного бизнеса. Группе, в частности, принадлежат Владивостокский морской торговый порт, железнодорожные операторы "Трансгарант" и "Дальрефтранс", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.

CVLOGRUS до августа текущего года вела свою деятельность на международном рынке под брендом Ceva Logistics, являясь частью группы CMA CGM. На рынке РФ компания представлена с 2014 года, основные направления работы — предоставление логистических решений для различных секторов экономики, которые включают в себя перевозки морским, железнодорожным, авиа- и автомобильным транспортом, складские услуги, проектные перевозки и другие сервисы.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.