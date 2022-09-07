ПУТИН: ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО, РФ ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2002 Г ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СОКРАТИЛСЯ И СОСТАВИЛ 482 МЛН ТОНН