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2022
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Россия продолжит наращивать транспортный потенциал, заявил Путин
Транспорт
Новости
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ПУТИН: ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО, РФ ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2002... ПРАЙМ, 07.09.2022
транспорт, бизнес, новости, владимир путин, транспорт, порты
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ПУТИН: ИЗОЛИРОВАТЬ РОССИЮ НЕВОЗМОЖНО, РФ ПРОДОЛЖИТ НАРАЩИВАТЬ ТРАНСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПУТИН: НЕСМОТРЯ НА ПОПЫТКИ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ, ГРУЗООБОРОТ РОССИЙСКИХ ПОРТОВ ЗА 7 МЕСЯЦЕВ 2002 Г ПРАКТИЧЕСКИ НЕ СОКРАТИЛСЯ И СОСТАВИЛ 482 МЛН ТОНН