МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в зимнем расписании возобновит полеты в Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский. Акции "Аэрофлота" и ОАК дорожают на новости о поставках самолетов

"У нас международная программа сформирована и в целом развивается. В зимнем расписании мы сохраняем два турецких направления — Стамбул и Анталью (с сезонными изменениями частот), Мальдивы. У нас добавляются два рейса в неделю на Сейшелы. Появляется Таиланд: уже запущены продажи в Пхукет, в ближайшее время планируем открыть Бангкок", — сказал он журналистам на ВЭФ.

"С октября планируем начать полеты в Дубай. Рассматриваем возможность открытия рейсов из Москвы в Шарм-эш-Шейх, Хургаду и на Гоа. Также, с небольшими изменениями продолжим выполнять международную программу из Сочи: Бодрум и Даламан сезонно заменятся на Шарм-эш-Шейх и Хургаду, добавятся рейсы в Баку", — подчеркнул глава перевозчика.

Кроме того, "Аэрофлот" планирует запустить региональную программу полетов в Минеральные воды. Также сохранится программа в Сочи, добавил Александровский.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.