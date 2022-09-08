МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" планирует создать региональную базу на Дальнем Востоке, откуда будет летать внутри страны и за рубеж, сообщил журналистам генеральный директор крупнейшего российского перевозчика Сергей Александровский. "Аэрофлот" возобновит полеты в Таиланд и ОАЭ

"Группа "Аэрофлот" планирует приход на Дальний Восток. Мы планируем забазировать здесь воздушные суда и сформировать программу – можно назвать региональной базой, можно назвать хабом. Планируются как международные, так и внутренние рейсы", — отметил он.

Отвечая на вопрос, какой аэропорт выбран для базы, Александровский упомянул, что компания предварительно рассматривает Владивосток, и Хабаровск.

Сколько самолетов планируется базировать на Дальнем Востоке, он не уточнил.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.