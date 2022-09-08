МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в скором времени обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ. "Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке

"В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация существенно изменилась, и цели изменились. При этом, с точки зрения бизнес-модели группы, все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", — сказал бизнесмен.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.