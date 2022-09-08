МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в скором времени обновит стратегию развития, но бизнес-модель группы останется прежней, сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский на ВЭФ.
"В ближайшее время на совет директоров будет вынесена обновленная стратегия развития группы. Очевидно, ситуация существенно изменилась, и цели изменились. При этом, с точки зрения бизнес-модели группы, все останется как есть: все компании будут работать в тех нишах, что и сейчас, и никаких объединений не предполагается", — сказал бизнесмен.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.