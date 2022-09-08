МОСКВА, 8 сен — ПРАЙМ. Авиаперевозчик "Аэрофлот" в 2022 году планирует пассажиропоток в 40 миллионов человек против 45,8 миллиона годом ранее, в 2023 году ожидает сопоставимых результатов, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Александровский. "Аэрофлот" создаст базу на Дальнем Востоке

"В 2022 году мы как группа планируем перевезти порядка 40 миллионов пассажиров. В следующем 2023 году планируем достичь сопоставимого показателя", — заявил он в кулуарах Восточного экономического форума.

Бизнесмен добавил, что компания в июле и августе существенно превысила значение 2021 года.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2021 году увеличился на 56% — до 45,8 миллиона человек.

ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.