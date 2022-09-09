МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" является очень важным направлением сотрудничества Москвы, Баку и Тегерана, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Россия — Азербайджан — Иран. Новак предрек значительный рост спроса на мировом рынке нефти

"Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" является очень важным направлением трехстороннего сотрудничества. Россия готова к плодотворному взаимодействию в трехстороннем формате. Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из России до иранских портов в Персидском заливе", — отметил вице-премьер.

"Уверен, что наши переговоры сегодня будут продуктивными. Для трех наших стран развитие коридора "Север-Юг" является важным направлением сотрудничества", — подчеркнул он.

По его словам, Баку, Москва и Тегеран намерены построить единую железнодорожную сеть.

"Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения об упрощенной перевозке грузов, что позитивно для дальнейшей реализации проектов", — отметил Новак.

Вице-премьер РФ подчеркнул, что, по оценкам специалистов, строительство отрезка железной дороги на указанном участке позволит увеличить грузопоток по западному коридору до 15 миллионов тонн в ближайшей перспективе.