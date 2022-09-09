Новак заявил, что Москва готова к сотрудничеству с Баку и Тегераном для развития коридора "Север-Юг"
МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" является очень важным направлением сотрудничества Москвы, Баку и Тегерана, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе заседания рабочей группы Россия — Азербайджан — Иран.
"Развитие международного транспортного коридора "Север-Юг" является очень важным направлением трехстороннего сотрудничества. Россия готова к плодотворному взаимодействию в трехстороннем формате. Это позволит обеспечить бесшовную транспортировку грузов из России до иранских портов в Персидском заливе", — отметил вице-премьер.
"Уверен, что наши переговоры сегодня будут продуктивными. Для трех наших стран развитие коридора "Север-Юг" является важным направлением сотрудничества", — подчеркнул он.
По его словам, Баку, Москва и Тегеран намерены построить единую железнодорожную сеть.
"Россия, Азербайджан и Иран достигли соглашения об упрощенной перевозке грузов, что позитивно для дальнейшей реализации проектов", — отметил Новак.
Вице-премьер РФ подчеркнул, что, по оценкам специалистов, строительство отрезка железной дороги на указанном участке позволит увеличить грузопоток по западному коридору до 15 миллионов тонн в ближайшей перспективе.
https://1prime.ru/transport/20220909/838064934.html