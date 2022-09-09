МОСКВА, 9 сен — ПРАЙМ. Россия, Азербайджан и Иран договорились о создании рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур в рамках международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", первое заседание планируется провести в течение месяца, следует из Бакинской декларации. Новак заявил о готовности России участвовать в развитии коридора "Север-Юг"

"Подчеркнута значимость создания совместной рабочей группы для облегчения транспортных и транзитных операций и процедур по территории стран и намерение провести первое заседание в течение месяца", — говорится в документе. Бакинская декларация по итогам первой трехсторонней встречи между Азербайджаном, Ираном и РФ по развитию МТК "Север-Юг" была подписана ранее в пятницу, ее подписали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев, министр дорог и городского развития Ирана Рустам Гасеми и вице-премьер РФ Александр Новак.

Страны признали необходимость создания благоприятных условий для совершенствования существующей инфраструктуры для развития региональной торговли и грузоперевозок вдоль МТК "Север-Юг", включая создание процесса регулярного обмена информацией в связи с состоянием инфраструктуры коридора. Подчеркнута важность завершения строительства железнодорожной линии Решт-Астара и организации переговоров в связи со строительством и сдачей линии в эксплуатацию.

Также подчеркнута готовность продолжать сотрудничество для развития интермодальных транспортных операций вдоль МТК "Север-Юг". Участники заседания отметили решимость расширить сотрудничество в вопросе облегчения погранично-пропускных процедур и укрепления взаимодействия между соответствующими структурами.

"Стороны пытаются разблокировать все экономические и транспортные связи, в том числе путем создания новых транспортных коммуникаций", — говорится в декларации. Также в документе отмечены возможности южных иранских морских портов для деятельности МТК "Север-Юг" и приветствуются усилия по интеграции порта Чабахар в МТК. Выражено намерение в течение месяца подготовить проект соглашения по проекту железной дороги Решт-Астара и до конца 2022 года начать переговоры.

Стороны отмечают готовность сотрудничать в сфере оценки и анализа инфраструктурных и транспортных возможностей для использования МТК "Север-Юг" в соответствии с его полным потенциалом и учитывают предложенные цели по транспортировке 30 миллионов тонн транзитных и двусторонних грузов по территории стран до 2030 года.