КИШИНЕВ, 10 сен — ПРАЙМ. Авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены, заявил субботу вице-премьер страны Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

Ранее в пятницу главный авиаперевозчик Молдавии известил жителей страны, что возобновит прямые рейсы в Москву с 1 октября, при этом компания не указала, каким образом будут осуществляться перелеты, учитывая "закрытое небо" над территорией Украины.

"Уважаемые представители СМИ! В целях обеспечения авиационной безопасности Орган гражданской авиации запретил национальным авиаперевозчикам осуществлять авиарейсы в воздушном пространстве России", — сообщил Спыну в своем Telegram-канале.

Вице-премьер также сослался на директиву Международной организации гражданской авиации и решение Европейского агентства по безопасности полетов о приостановке всех сертификатов и разрешений для российских авиакомпаний.

В самой Air Moldova пока не прокомментировали заявления вице-премьера и решение авиационных властей.

Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.