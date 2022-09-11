МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр разрешил выход в воскресенье из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, они повезут 92,5 тысячи тонн зерна и других продуктов, сообщает СКЦ. В Стамбуле разрешили выход восьми судам с продовольствием с Украины

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (11 сентября — ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 92 520 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

Судно WIN SINO пойдет из порта Южный в Индию с 43 500 тонн подсолнечного масла на борту. S-BRILLIANT отправится из Черноморска в Нидерланды и доставит 40 220 тонн рапса. Судно ORIS SOFI пойдет из Одессы в Ливан, а также в турецкий Мерсин. Оно повезет 6 тысяч тонн подсолнечного масла. AHMET CAN доставит из Черноморска в Турцию 2,8 тысячи тонн пшеничных отрубей.

Кроме того, как сообщает СКЦ, в воскресенье ожидается отплытие еще двух судов, изначально планировавшееся на субботу. Речь идет о судах MAGNOLIA, которое пойдет из Черноморска в Турцию и доставит 6,6 тысячи тонн подсолнечного масла, и BRIZA, которое отвезет из Черноморска в Грецию 6,5 тысячи тонн кукурузы.

В сообщении говорится, что по состоянию на 10 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов (Одесса, Черноморск, Южный) составляет 2 525 085 тонн. Всего на данный момент разрешено 248 рейсов (135 в сторону украинских портов и 113 — из них).