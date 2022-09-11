КИШИНЕВ, 11 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания Air Moldova прекратила продажу билетов на рейсы в Москву в связи с введенным запретом Органа гражданской авиации, сообщила РИА Новости представитель Яна Зиду. В Молдавии запретили Air Moldova возобновить полеты в Россию

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, сославшись на решение Органа гражданской авиации, заявил, что авиарейсы в Россию из Молдавии официально запрещены "в целях обеспечения авиационной безопасности". В пятницу авиакомпания Air Moldova официально анонсировала возобновление полетов в Россию с 1 октября.

"ОГА издал операционную директиву, которая запрещает национальным операторам выполнение полётов в воздушном пространстве Российской Федерации. Таким образом, авиакомпания "Air Moldova" не сможет обеспечить выполнение ранее анонсированных рейсов по маршруту Кишинёв-Москва, заявленных с 1 октября. Продажи авиабилетов на Москву были прекращены", — сказала Зиду РИА Новости.

Представитель авиакомпании подчеркнула, что для оформления возвратов денежных средств по уже приобретённым авиабилетам пассажирам необходимо обращаться по адресу booking@airmoldova.md. Также Air Moldova заявили, что оставляют за собой право обратиться в суд.

"В дальнейшем авиакомпания "Air Moldova" свяжется с ОГА для решения сложившейся ситуации в отношении документов, на которые ссылается данная Директива. В случае нерешения данной проблемы с Органом Гражданской Авиации оставляем за собой право обратиться в суд", — отметила Зиду.

Молдавия закрыла свое воздушное пространство на следующий день после начала российской военной спецоперации на Украине. Аэропорт Кишинева почти месяц практически бездействовал, принимая лишь отдельные чартерные рейсы, авторизованные органом гражданской авиации. В марте власти республики разрешили открыть воздушный коридор от аэропорта Кишинева до западной границы. Это позволило молдавским и некоторым иностранным авиакомпаниям возобновить полеты в/из Кишинева. Но в восточном направлении молдавское небо оставалось закрытым.