МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр в Стамбуле разрешил выход в понедельник из украинских портов четырем судам с продовольствием в рамках продуктовой сделки, сообщает СКЦ. В Стамбуле разрешили выход восьми судам с продовольствием с Украины

"Совместный координационный центр (СКЦ) санкционировал выход (12 сентября — ред.) четырех судов, перевозящих в общей сложности 64 657 тонн зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что сухогруз NORD STARK повезет из Черноморска в Испанию 27 500 тонн пшеницы. Судно HADAR направится из порта Южный в Италию и доставит 23 500 тонн пшеницы и 3 500 тонн кукурузы.

Корабль SALLY M отплывет из Черноморска в Ливан с 6857 тоннами кукурузы на борту.

Как сообщает СКЦ, по состоянию на 11 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 607 511 тонн. Всего на данный момент разрешено 260 рейсов (144 идущих в сторону украинских портов и 116 идущих с Украины), отметили в центре.