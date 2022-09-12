МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Внутрироссийские железнодорожные перевозки контейнеров выросли в январе-августе на 3,9%, до почти 1,7 миллиона TEU (стандартный двадцатифутовый контейнер), сообщает РЖД. "Почта России" и "РЖД Логистика" будут развивать сервисы доставки за рубеж

"В январе-августе 2022 года во внутреннем сообщении отправлено 1 млн 669 тыс. ДФЭ (+3,9%). Всего по сети ОАО "РЖД" за 8 месяцев было перевезено 4,3 млн груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 0,6% больше, чем за аналогичный период 2021 года", — говорится в сообщении.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, включая экспорт, импорт и транзит, превысило 3 миллиона TEU (перевезено 43,2 миллиона тонн грузов, +2,3%).

Стабильный прирост обеспечивают перевозки удобрений (рост в 2,4 раза), строительных грузов (+19,6%), продовольственных товаров (+26,4%), сообщают РЖД.