МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Москве 18 сентября перекроют несколько центральных улиц в связи с проведением "Московского марафона".

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Как сообщается в телеграм-канале столичного дептранса, с 7 утра и до 17 вечера 18 сентября будет закрыто движение по всему маршруту марафона, а с 00.01 часов и до завершения мероприятия на этих участках нельзя будет парковаться.

Движение будет ограничено на следующих улицах:

  • Лужники, 
  • Красная Пресня 
  • Большая Ордынка 
  • ряд центральных бульваров и набережных, 
  • участок Садового кольца.

 