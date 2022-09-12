МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В Москве 18 сентября перекроют несколько центральных улиц в связи с проведением "Московского марафона". Автовладельцам рассказали, как подготовить машину к холодам

Как сообщается в телеграм-канале столичного дептранса, с 7 утра и до 17 вечера 18 сентября будет закрыто движение по всему маршруту марафона, а с 00.01 часов и до завершения мероприятия на этих участках нельзя будет парковаться.

Движение будет ограничено на следующих улицах: