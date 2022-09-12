МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики. Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", — передает портал текст указа.

На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен минтранс Белоруссии.

Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.

Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.