Лукашенко одобрил проект соглашения о перевалке грузов через порты России
Лукашенко одобрил проект соглашения о сотрудничестве с Россией по перевалке грузов через порты
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о сотрудничестве по перевалке грузов через российские порты, соответствующий указ опубликован в понедельник на национальном правовом интернет-портале республики.
"Одобрить проект соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области развития перевозок отдельных видов грузов через транспортные коридоры, проходящие по территориям Республики Беларусь и Российской Федерации, в качестве основы для проведения переговоров", — передает портал текст указа.
На проведение переговоров и подписание соответствующего соглашения уполномочен минтранс Белоруссии.
Ранее белорусский премьер-министр Роман Головченко анонсировал, что Минск и Москва намерены подписать соглашение о перевалке белорусских внешнеторговых грузов через порты России.
Лукашенко в августе 2020 года заявил о возможной переориентации торговых потоков с портов Прибалтики на другие.