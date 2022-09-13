МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил семи судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов. Еще четырем судам с продовольствием разрешили выход из портов Украины

"СКЦ санкционировал выход (13 сентября) семи судов, перевозящих в общей сложности 213 243 тонны зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении центра.

В нем отмечается, что судно CAPTAIN DIMITRIOS пойдет из Южного в Испанию с 65 тысячами тонн кукурузы. Сухогруз YASA TEAM повезет из Южного в Израиль 64 951 тонну кукурузы.

Судно SUPER SAKA пойдет из Одессы в Испанию с 29 тысячами тонн пшеницы и 21 тысячью тонн кукурузы на борту.

Судно FANARIA отправится из Одессы в Испанию с 18 тысячами тонн пшеницы.

PROPUS пойдет из Одессы в Турцию с 8500 тонн кукурузы. Судно ATA OCEAN из Южного в Турцию с 6300 тонн подсолнечного масла.

Судно GREIFSWALD отправится из Черноморска в Турцию с 492 тоннами кукурузы.

Кроме того, во вторник ожидается отплытие еще одного судна (ранее его выход был отложен) — SAFFET AGA пойдет из Одессы в Турцию с 3300 тонн соевых бобов.

Как сообщает СКЦ, по состоянию на 12 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 721 168 тонн. Всего на данный момент разрешено 269 рейсов (147 в сторону украинских портов и 122 – с Украины), сказано в сообщении.