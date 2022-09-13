СКЦ: еще семи судам с продовольствием разрешен выход из украинских портов
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) разрешил семи судам с продовольствием выйти во вторник из украинских портов.
"СКЦ санкционировал выход (13 сентября) семи судов, перевозящих в общей сложности 213 243 тонны зерна и других пищевых продуктов в рамках черноморской зерновой инициативы", — сказано в сообщении центра.
В нем отмечается, что судно CAPTAIN DIMITRIOS пойдет из Южного в Испанию с 65 тысячами тонн кукурузы. Сухогруз YASA TEAM повезет из Южного в Израиль 64 951 тонну кукурузы.
Судно SUPER SAKA пойдет из Одессы в Испанию с 29 тысячами тонн пшеницы и 21 тысячью тонн кукурузы на борту.
Судно FANARIA отправится из Одессы в Испанию с 18 тысячами тонн пшеницы.
PROPUS пойдет из Одессы в Турцию с 8500 тонн кукурузы. Судно ATA OCEAN из Южного в Турцию с 6300 тонн подсолнечного масла.
Судно GREIFSWALD отправится из Черноморска в Турцию с 492 тоннами кукурузы.
Кроме того, во вторник ожидается отплытие еще одного судна (ранее его выход был отложен) — SAFFET AGA пойдет из Одессы в Турцию с 3300 тонн соевых бобов.
Как сообщает СКЦ, по состоянию на 12 сентября общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортируемых из трех украинских портов, составляет 2 721 168 тонн. Всего на данный момент разрешено 269 рейсов (147 в сторону украинских портов и 122 – с Украины), сказано в сообщении.
https://1prime.ru/transport/20220913/838092863.html