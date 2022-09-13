МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Несколько российских авиакомпаний намерены возобновить полеты на Кубу в ближайшее время, говорится в сообщении на официальном сайте Росавиации. Турецкая авиакомпания Southwind Airlines начала полеты в Москву

"Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между странами, в том числе в сфере гражданской авиации и туризма. Обсудили вопрос возобновления авиаперевозок между Россией и Кубой с учетом текущей ситуации, обусловленной недружественными решениями ряда государств в отношении российских авиакомпаний", — сказано в публикации.

Подчеркивается, что глава Росавиации Александр Нерадько сообщил кубинской стороне, что несколько российских авиакомпаний планируют возобновить полеты на Кубу в ближайшее время для развития туризма между двумя странами.

В понедельник министр туризма Кубы Хуан Карлос Гарсия Гранд в рамках рабочего визита в Россию встретился с руководителем Росавиации. На встрече также присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья и представители российского МИД, Росавиации и министерства туризма Кубы. Гранд приветствовал решение о возобновлении полетов и сообщил, что для российских авиакомпаний и туристов на Кубе имеется все условия для комфортного и безопасного пребывания.

По итогам встречи стороны выразили взаимную надежду на скорейшее возобновление авиасообщения и увеличение полетов между двумя странами в дальнейшем, отмечает Росавиация.