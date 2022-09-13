МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" с 1 октября запустит ежедневные рейсы из Москвы в Дубай, сообщается в релизе перевозчика. Ростуризм предсказал резкое сокращение турпотока в Европу

"Аэрофлот" открыл продажу билетов на прямые рейсы из Москвы в Дубай. Полёты в Объединённые Арабские Эмираты будут выполняться ежедневно с 1 октября на воздушных судах Airbus A330", — говорится в релизе.

С началом расписания зимнего сезона, 30 октября, планируются два ежедневных рейса "Аэрофлота" из Москвы в Дубай на широкофюзеляжных самолётах А330. Полёты в Дубай сейчас также выполняются четыре раза в неделю из Сочи на воздушных судах SSJ100.