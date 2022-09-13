ООН, 13 сен — ПРАЙМ. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) просит Россию сообщать о проблемах с пропуском ее судов с удобрениями, заявила на пресс-конференции генеральный секретарь ЮНКТАД Ребека Гринспан. В ООН сообщили о прогрессе по экспорту российских аммиачных удобрений

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что покупать российские удобрения могут только страны ЕС, а поставка удобрений через порты европейских стран на рынки Азии, Африки и Латинской Америки до сих пор запрещена.

Отвечая на вопрос РИА Новости о том, как ООН содействует доставке удобрений РФ в Азию, Африку и Латинскую Америку, Гринспан сказала: "Мы разъяснили всем властям портов, что продовольствие и удобрения, идущие из России, не находятся под санкциями. Правда, что вначале это не было ясно, и были проблемы во многих портах".

Она отметила, что санкции вводятся на уровне ЕС, но исполнение санкций осуществляется на уровне стран и властей портов. "Так что мы были вынуждены разъяснить это во многих портах Европы… В некоторых зонах была путаница по этому вопросу. Мы прояснили, и ЕС прояснил это очень четко 10 августа. Так что теперь мы просим: если есть конкретные проблемы, сохраняющиеся проблемы, чтобы нам об этом говорили, чтобы мы могли продолжать объяснять (портовым властям – ред.), что это (поставки российских удобрений на экспорт – ред.) разрешено в рамках действующего санкционного режима", — указала Гринспан.

При этом она не ответила на вопрос о том, со сколькими страховыми компаниями контактировала ООН в целях снятия препятствий в сфере страхования для экспорта российского продовольствия и удобрений.

"У меня нет этой информации, если бы была, я бы поделилась. Но мы говорили со многими игроками и ассоциациями игроков для разрешения этого вопроса", — указала Гринспан.