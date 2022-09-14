МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Минтранс РФ предложил отечественным авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источники. Правительство продлило субсидирование кредитов на российские самолеты

В письме, направленном 30 августа в 20 крупнейших авиакомпаний, министерство предлагает перевозчикам оценить, сколько оставшихся у них самолетов они готовы приобрести и представить обоснование рыночной стоимости самолетов и целесообразности выкупа лайнеров старше 20 лет. Кроме того, министерство запросило юридическую экспертизу "рисков безопасных и бесперебойных расчетов" с лизингодателями и "возможных последующих исков" с их стороны. Отмечается, что для выкупа самолетов перевозчикам могут дать средства ФНБ на 15 лет под 1,5%.

Тем временем ещё в конце марта глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что правительству предстоит определиться с выкупом более 500 самолетов иностранных лизингодателей общей остаточной стоимостью в 20 миллиардов долларов. Но, по данным близкого к Минтрансу собеседника "Коммерсанта", сейчас сумма выкупа не утверждена.

Такой выкуп позволит решить компаниям два вопроса, первый из которых — полеты в страны, выступающие против двойной регистрации самолётов, например, в Китай после снятия ковидных ограничений. Кроме того, сохраняется ряд "не недружественных стран", полеты в которые не позволяет нарастить дефицит очищенного от рисков ареста широкофюзеляжного флота: ОАЭ, Израиль, Турция и вся Юго-Восточная Азия, приводит издание слова главы информагентства "Авиапорт" Олега Пантелеева. "Аэрофлот" запустит рейсы из Москвы в Дубай

Но по словам источников издания в авиаотрасли, выкуп самолетов маловероятен, поскольку Еврокомиссия в пятом пакете санкций разрешила своим компаниям исполнять только контракты финансового лизинга, тогда как большинство самолетов — в лизинге операционном. Кроме того, на риски нарушения санкций не пойдут и такие страны, как ОАЭ и Китай, поскольку большинство самолетов даже неевропейских собственников зарегистрировано в европейских дочерних структурах.

Тем не менее, как отмечает юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян, идея выкупа Россией иностранных самолетов за счет средств ФНБ "не является невероятной". По его словам, санкционное законодательство США и ЕС предусматривает выдачу генеральных лицензий, а санкционному праву ЕС также известны исключения из общих запретов на сделки с подсанкционными лицами.