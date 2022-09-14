МОСКВА, 14 сен — ПРАЙМ. Россия рассчитывает на участие отечественных компаний строительстве дорог, соединяющих Азербайджан и Армению, рассказал директор четвертого департамента стран СНГ российского МИД Денис Гончар. МИД призвал Запад опубликовать данные по вывозу украинского зерна

"Рассчитываем, что на очередном заседании трехсторонней рабочей группы мы сможем выйти на "пакетную" договоренность. После этого будет запущена реализация конкретных проектов, к участию в которых смогут подключиться все заинтересованные компании. Уверен, что по итогам объявленных тендеров среди участников будут и российские операторы", — сказал он в интервью РИА Новости.

Дипломат напомнил, что российская, армянская и азербайджанская стороны в рамках трехсторонней рабочей группы согласовывают "пакет" основных проектов с акцентом на запуск железнодорожного и автомобильного сообщения между Азербайджаном и Арменией с возможным выходом на соседние страны.

По словам Гончара, восстановление транспортных коммуникаций в регионе — один из ключевых элементов нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11:00 мск.