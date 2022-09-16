AFP: около тысячи рейсов отменили во Франции из-за забастовки авиадиспетчеров
ПАРИЖ, 16 сен — ПРАЙМ. Около тысячи рейсов отменены во Франции из-за забастовки авиадиспетчеров, требующих повышения заработной платы, сообщило в пятницу агентство Франс-Пресс.
Генеральное управление гражданской авиации Франции сообщило, что минимальный уровень работы обеспечен в 16 аэропортах страны и пяти центрах воздушной навигации, которые следят за самолетами, пересекающими воздушное пространство Франции и летящими на высоте свыше шести тысяч метров, говорится в статье.
Несколько аэропортов были закрыты с утра, передаёт агентство.
Забастовка авиадиспетчеров также привела к нарушению воздушного сообщения по всей Европе. Общее время задержек рейсов превысило 500 тысяч минут на 09:22 по московскому времени, сообщило Франс-Пресс со ссылкой на данные европейской организации по безопасности воздушной навигации.
По данным организации, в пятницу было зафиксировано около 21 тысячи полетов, что на треть меньше, чем на прошлой неделе, говорится в статье.
Во вторник Генеральное управление гражданской авиации Франции потребовало у авиаперевозчиков отменить половину рейсов 16 сентября в связи с забастовкой авиадиспетчеров, отмечая высокую вероятность отмены и задержки рейсов.
В среду французская авиакомпания Air France объявила, что отменит более половины коротких и средних рейсов в пятницу из-за протестов.
Забастовку организует Национальный профсоюз авиадиспетчеров (SNCTA), который является ведущим объединением сотрудников отрасли.
Как сообщило DGAC в своем аккаунте в Twitter, забастовка началась в 6 утра в пятницу 16 сентября и продлится 24 часа.
https://1prime.ru/transport/20220916/838137209.html