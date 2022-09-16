ВАРШАВА, 16 сен — ПРАЙМ. Польша завершила строительство судоходного канала через Балтийскую косу, сообщил директор морского управления в Гдыне Веслав Петржковский. Министр климата Польши рассказала, что снизила температуру в своем доме

Балтийская (Вислинская) коса — узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы — 65 километров (35 из них принадлежат РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области она отделена от материка судоходным проливом. Польша несколько лет строила здесь судоходный канал длиной один километр и глубиной пять метров. Это позволит заходить в порт Эльблонга судам с осадкой до четырех метров, длиной до 100 метров и шириной до 20 метров.

"Мы можем сказать, что все готово. Менее трех лет нам потребовалось, чтобы построить канал через Балтийскую косу вместе с искусственным островом в Вислинском (Балтийском) заливе. Мы проделали огромную работу", — цитирует Петржковского агентство РАР.

В свою очередь заместитель министра инфраструктуры Польши Марек Грубарчик сообщил, что торжественное открытие канала состоится 17 сентября. "Мы открываем канал через Балтийскую косу, этого момента мы ждали много лет. 17 сентября будет запущен судоходный канал. В этот день суда получат свободный доступ ко всем портам Вислинского (Балтийского) залива и, самое главное, к морскому порту Эльблонга", – сказал он. Поляки начали покупать уголь в Чехии

Министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик отметил, что канал через Балтийскую косу – "это стратегическая инвестиция для польского государства". "Благодаря ей впервые в послевоенной истории Польши появится возможность входа в Вислинский залив (Калининградский залив) в обход российских территориальных вод. Обоснованность решения правительства о начале этих инвестиций особенно очевидна в сегодняшней геополитической ситуации", — сказал Адамчик.

Ожидается, что на открытии канала будет присутствовать руководство Польши, в том числе президент Анджей Дуда.

Ранее на тот момент врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов поручил специально созданной рабочей группе, в которую вошли экологи, ихтиологи, океанологи, гидротехники и другие специалисты, оценить экологические риски строительства судоходного канала через Балтийскую косу в Польше. По его словам, российские экологи неоднократно делали письменные запросы польской стороне с просьбой прояснить ситуацию со строительством судоходного канала, однако ответов от польских коллег долгое время не получали.