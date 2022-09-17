МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Арест самолета "Аэрофлота" на Шри-Ланке был "чудовищной ошибкой", власти страны приносят извинения и обещают, что подобное не повторится, заявил в интервью РИА Новости министр транспорта Шри-Ланки Бандула Гунавардана. Шри-Ланка планирует восстановить авиасообщение с Россией к середине октября

"К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" – он был арестован по решению суда… Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся", — сказал Гунавардана.

По его словам, проблема решена.

"Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — подчеркнул министр.

Компания "Аэрофлот" приостановила рейсы в Коломбо вскоре после задержания 2 июня ее самолета Airbus A330-300 на Шри-Ланке. МИД России заявил протест послу Шри-Ланки. Как отмечала ланкийская компания Airport and Aviation Services Ltd, выступающая вторым ответчиком по этому делу, суд Шри-Ланки отметил чисто коммерческий характер спора между "Аэрофлотом" и ирландским лизингодателем Celestial Aviation Trading 10 Limited, который должен решаться между двумя сторонами без участия государства.

Позднее суд Шри-Ланки приостановил действие приказа, запрещающего самолету "Аэрофлота" покидать страну. Это произошло после того, как Высокий коммерческий суд Коломбо рассмотрел ходатайство, поданное генеральным прокурором. Вскоре после этого самолет "Аэрофлота" вылетел в Москву с членами экипажа.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.