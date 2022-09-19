МОСКВА, 19 сен — ПРАЙМ. Из-за сильного тайфуна "Нанмадол" на юге и юго-западе Японии отменен 801 авиарейс, сообщил телеканал NHK. На юго-западе Японии эвакуируют 2,5 миллиона граждан

Авиакомпания JAL (Japan Airlines) отменила 458 рейсов со взлетом и посадкой в префектурах на Кюсю и Сикоку на юго-западе Японии. Вторая крупнейшая авиакомпания ANA (All Nippon Airways) также отменила на этих направлениях 434 авиарейса. Кроме того, уже объявлено об отмене 62 авиарейсов обеих авиакомпаний.

Тайфун отразился и на железнодорожном сообщении. Отменены все скоростные электропоезда "Синкансэн" на острове Кюсю до конца дня. Со второй половины дня по мере продвижения тайфуна на север, будет прекращено движение скоростных электропоездов "Синкансэн" между Син-Осака и Нагоей, сокращено число поездов между Нагоей и Токио. Также со второй половины дня будет прекращено и значительно сокращено движение обычных поездов в префектурах Осака, Киото, Хёго, Хиросима, Ямагути, Симанэ, Тоттори.

Поступает информация об отмене паромов, выходящих из Токийского залива и соседней с Токио префектурой Тиба.

В настоящее время тайфун, который получил свое название в честь памятника микронезийской культуры – комплекса Нан-Мадол, движется над префектурой Ямагути на южной оконечности основного японского острова Хонсю на границе с Кюсю. Тайфун идет в северо-восточном направлении. Ночью тайфун прошел над территорией острова Кюсю. В префектуре Миядзаки, в которой под влиянием тайфуна ливневые дожди начались еще в четверг, за это время выпало 985 миллиметров осадков, что примерно соответствует двойной месячной норме для сентября в этом районе. Как ожидается, тайфун, двигаясь над западным побережьем Японии, уйдет восточнее и к утру вторника пройдет с запада на восток над северными районами острова Хонсю. Сейчас давление в центре тайфуна составляет 975 гектопаскалей, сила ветра 30 метров в секунду, при порывах – до 45.