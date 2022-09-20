МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. Захарова заявила, что сделка в Стамбуле подразумевает поставку аммиака

"Мы… работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня", — сказал он.

"Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка — ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении (всех — ред.) задач", — добавил он.