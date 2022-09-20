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2022
https://1prime.ru/transport/20220920/838174886.html
В МИД Турции рассказали о работе с Россией над зерновой сделкой
Транспорт
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Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал. "Мы…... ПРАЙМ, 20.09.2022
новости, транспорт, бизнес, экономика, мировая экономика, россия, турция, зерновая сделка, работа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 20 сен — ПРАЙМ. Турция работает с РФ над продлением зерновой сделки, хочет, чтобы она продолжала функционировать, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал.
"Мы… работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня", — сказал он.
"Мы хотим, чтобы она (зерновая сделка — ред.) продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении (всех — ред.) задач", — добавил он.