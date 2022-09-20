АНКАРА, 20 сен — ПРАЙМ. Прямые авиарейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра могут начаться в ноябре, сообщил во вторник телеканал CNN Turk cо ссылкой на источники. Россиянам посоветовали запастись наличными для поездок в Турцию

"Начинаются прямые рейсы из России в Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). По информации, полученной из дипломатических источников, российские коммерческие рейсы вскоре будут осуществляться напрямую между Россией и Турецкой Республикой Северного Кипра (ТРСК), возможно, через туроператора", — передал телеканал.

По его данным, свое согласие на это также дали российские власти.

Сообщается, что переговоры между Турцией и Россией все еще продолжаются.

"Согласно источникам, об этом событии, которое воспринимается как дипломатическая победа ТРСК и Турции, будет объявлено в ближайшие дни. Однако также стало известно, что первый рейс из России в ТРСК пытаются завершить к открытию нового аэропорта Эрджан, которое планируется провести 15 ноября", — уточнил телеканал.