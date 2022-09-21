Путин выступил с обращением о ходе спецоперации по освобождению Донбасса . РЖД опровергли РИА Новости сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата, заявив, что билеты продаются без дополнительных ограничений.

В среду на фоне объявления президентом России Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что ОАО "РЖД" прекращает продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу.

"Продажа билетов на поезда холдинга РЖД и контроль посадки в вагоны осуществляется без дополнительных ограничений", — сообщили в пресс-службе РЖД.