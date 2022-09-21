МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Аэрофлот" вслед за РЖД опроверг сообщения о требовании с мужчин призывного возраста справок из военкомата: авиакомпании группы работают в обычном режиме, ограничений на продажу билетов нет. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

В среду на фоне объявления президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации в стране в ряде Telegram-каналов появилась информация, что "Аэрофлот" и РЖД прекращают продажу билетов мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет без справки с военкомата о разрешении перемещения по стране или за границу. РЖД опровергли эту информацию.

"Авиакомпании группы "Аэрофлот" работают в обычном режиме. Ограничений на продажу билетов нет", — сообщили журналистам в компании.