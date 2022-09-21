МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и МО, в том числе на МЦД, изменится с 1 октября, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

"С 1 октября изменится стоимость проезда на железнодорожном транспорте в Москве и Московской области, в том числе на МЦД. В основном — в Подмосковье. С просьбой о максимальной индексации тарифов в соответствии с полным уровнем инфляции к правительству Москвы и Московской области обратились перевозчики, однако нами было принято решение об индексации значительно ниже уровня инфляции", — сказано в сообщении.

Сообщается, что стоимость проезда на МЦД внутри Москвы останется прежней, число внутригородских поездок на диаметрах в этом году выросло на 86%. При оплате проезда по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" цена поездки, как и раньше, составит 46 рублей, а при оплате банковской картой — 51 рубль. Стоимость проезда по билету "Кошелек" карты "Тройка" на МЦД в зоне "Пригород" будет стоить 60 рублей вместо 56. Проезд по банковской карте на МЦД в зоне "Пригород" теперь будет стоить 65 рублей.

В департаменте добавили, что изменение тарифов поможет сохранить высокий темп развития, закупить новые современные поезда и уже в конце 2023 года, в начале 2024 года запустить еще две линии комфортного наземного метро — МЦД-3 и МЦД-4.