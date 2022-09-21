Путин заявил, что Россия является лидером в отрасли беспилотного транспорта
ПУТИН: ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ РФ ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРОМ, НАМ НЕ НУЖНО ТУТ ДОГОНЯТЬ, ОТРАСЛЬ В ПРОДВИНУТОМ СОСТОЯНИИ
https://1prime.ru/transport/20220921/838203903.html
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ПУТИН: ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ РФ ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРОМ, НАМ НЕ НУЖНО ТУТ ДОГОНЯТЬ, ОТРАСЛЬ В ПРОДВИНУТОМ СОСТОЯНИИ
https://1prime.ru/transport/20220921/838203903.html
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