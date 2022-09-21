2022-09-21T15:59:42+03:00

2022-09-21T15:59:42+03:00

2022-09-21T15:59:42+03:00

2022

https://1prime.ru/transport/20220921/838203903.html

Путин заявил о лидерстве России в области беспилотного транспорта

Транспорт

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ПУТИН: ПО БЕСПИЛОТНОМУ ТРАНСПОРТУ РФ ЯВЛЯЕМСЯ ЛИДЕРОМ, НАМ НЕ НУЖНО ТУТ ДОГОНЯТЬ, ОТРАСЛЬ В ПРОДВИНУТОМ СОСТОЯНИИ ПРАЙМ, 21.09.2022

транспорт, бизнес, новости

https://1prime.ru/images/83408/36/834083659.jpg 1920 1440 true

https://1prime.ru/images/83408/36/834083659.jpg

https://1prime.ru/images/83408/36/834083658.jpg 1920 1080 true

https://1prime.ru/images/83408/36/834083658.jpg

https://1prime.ru/images/83408/36/834083644.jpg 1920 1920 true

https://1prime.ru/images/83408/36/834083644.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60