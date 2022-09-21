МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. "Аэроэкспресс" с 1 октября повышает стоимость поездок в аэропорты, сообщает перевозчик. В Москве и Подмосковье подорожает проезд на электричках

"С 1 октября изменится стоимость ряда тарифов на поезда "Аэроэкспресс", — говорится в сообщении.

Изменения затронут цену билета по тарифу "Стандарт", сейчас она единая и составляет 450 рублей, а с 1 октября будет формироваться по дифференцированному принципу. При заблаговременной покупке билета не позднее чем за день до поездки стоимость билета на сайте и в мобильном приложении компании составит 470 рублей, при покупке билета в день поездки – 500 рублей во всех каналах продаж (кассы, билетные автоматы, сайт и мобильное приложение "Аэроэкспресс"). Цена билета по тарифу "Туда-обратно" составит 950 рублей (сейчас 850 рублей).

Групповые и частые поездки будут доступны по прежним ценам. Стоимость билета по тарифу "Семейный Туда-обратно", а также абонементы и тарифы группы "Подписка" останутся без изменений. Поездка в аэропорт и обратно по семейному тарифу для семьи из двух взрослых и трех детей от 7 до 14 лет обойдется в 200 рублей за каждого пассажира. Стоимость поездки по подписке – от 60 рублей, по абонементу – 230 рублей.

Стоимость проезда в экспресс-автобусах останется без изменений. Цена разовой поездки на экспресс-автобусе от станции метро "Домодедовская" до аэропорта "Домодедово" или обратно по-прежнему составляет 150 рублей, от станции метро "Ховрино" до аэропорта "Шереметьево" – 250 рублей.