Песков прокомментировал утверждения об ажиотаже в аэропортах
Песков заявил, что информация об ажиотаже в аэропортах из-за частичной мобилизации преувеличена
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МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления частичной мобилизации в России очень преувеличена, много фейков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется", — отметил пресс-секретарь президента России.
Песков подчеркнул, что к подобной информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего российского мобилизационного ресурса.