МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Информация об ажиотажах в аэропортах и на пунктах перехода после объявления частичной мобилизации в России очень преувеличена, много фейков, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Минфин: государство не разделит с банками ипотечные риски мобилизованных

"Там информация о некоем ажиотаже в аэропортах и так далее, она очень сильно преувеличена. Очень сильно преувеличена — там пункты перехода и так далее. Очень много фейковой информации на этот счет появляется", — отметил пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что к подобной информации нужно относиться очень внимательно, чтобы не становиться ее жертвами.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего российского мобилизационного ресурса.