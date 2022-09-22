МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" с октября повысит тарифы для российских авиакомпаний, следует из сообщения пресс-службы аэропорта и материалов компании. "Аэроэкспресс" повысит стоимость билетов по некоторым тарифам

"Рынок авиаперевозок по-прежнему находится в фазе восстановления и продолжает испытывать давление со стороны внешних факторов. Для обеспечения непрерывной модернизации и бесперебойной работы инфраструктуры, внедрения передовых IT-решений, поддержки требуемого уровня безопасности, качественных сервиса и услуг, которые ценят наши клиенты, аэропорт с 1 октября 2022 года вынужден провести плановый пересмотр части базовых тарифов и сборов для российских авиакомпаний", — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Из материалов аэропорта следует, что тарифы на ряд услуг для российских авиакомпаний повышаются. В частности, сбор за взлет-посадку вырастет с 375 до 408 рублей (за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна). Сбор за обеспечение авиабезопасности увеличивается с 295 до 310 рублей (также за тонну максимальной взлетной массы). Тарифы на обслуживание пассажиров составят 359 рублей на внутренних линиях и 399 рублей на международных (ранее 299 и 334 рубля соответственно).