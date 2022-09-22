МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. План дорожных работ на 2022 год в рамках нацпроекта выполнен почти на три четверти, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин. Российские компании могут построить дороги между Арменией и Азербайджаном

"Площадь укладки асфальтобетона и других типов дорожного покрытия в регионах, участвующих в нацпроекте, уже составляет более 98 миллионов квадратных метров из запланированных 131 миллиона квадратных метров, то есть почти на три четверти план у нас уже выполнен. Держим темп, продолжаем работу", — сказал зампредседателя правительства. Его слова приводятся на официальном портале кабмина.

По словам Хуснуллина, в эксплуатацию введено почти две тысячи объектов, их общая протяженность превышает четыре тысячи километров.

В этом году в российских регионах в рамках работ по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние планируется привести более пяти тысяч объектов общей протяжённостью порядка 16,5 тысячи километров.