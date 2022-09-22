МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. ПАО "Трансконтейнер" (входит в Группу компаний "Дело") запустило новый регулярный сервис для перевозки импортных грузов со станции Забайкальск на границе между Китаем и Россией на собственный терминал в Новосибирске, сообщает компания. Из Китая в Афганистан запустили новый грузовой маршрут

"Сервис ориентирован на доставку товаров народного потребления, а также продукции машиностроения и химической промышленности, производимых в Китае. "Трансконтейнер" обеспечивает накопление и обработку контейнеров на собственном терминале в Забайкальске, а также организует железнодорожную перевозку в составе контейнерных поездов на станцию Клещиха в Новосибирске", — говорится в сообщении.

В рамках сервиса составы из Забайкальска отправляются на еженедельной основе, транзитное время составляет 7 дней.

Запуск нового сервиса между Забайкальском и Новосибирском позволит грузовладельцам повысить ритмичность отгрузки за счёт возможности отправок малых партий, вплоть до одного двадцатифутового контейнера, полагает компания.