МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. РЖД снижают тарифы на перевозку контейнеров и стальных заготовок на отдельных направлениях, сообщает компания. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

"Уже с этого месяца вводится скидка 11,1% на экспортные перевозки стальных заготовок (слябов) со станции Новолипецк на станцию Туапсе-Сортировочная. Скидка действует на дополнительный объем груза, превышающий 815 тысяч тонн за период с 1 сентября и до конца года", — говорится в сообщении.

На 2023 год РЖД предоставят скидку в 10,2% на перевозки груженых 40-футовых контейнеров (FEU) в составе контейнерных поездов с подмосковной станции Электроугли в Екатеринбург (станция Аппаратная). Скидка будет применяться при условии перевозки не менее 4 тысяч таких контейнеров.

"Такие решения приняло правление РЖД для привлечения на железную дорогу дополнительных объемов грузов", — сообщили в РЖД.