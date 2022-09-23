Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков
Песков сообщил, что Россия пока не не принимала решений по полетам на Северный Кипр
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Россия пока не принимала никаких решений по полетам на Северный Кипр, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что обсуждал с российским коллегой Владимиром Путиным возможный запуск авиарейсов из России в Турецкую Республику Северного Кипра.
"Пока никаких решений на этот счет не принималось", — сказал Песков.
Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, действительно ли возможен такой вариант и шла ли об этом речь.
Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции.