ТАШКЕНТ, 23 сен — ПРАЙМ. Авиакомпания "Ямал" начала выполнять рейсы из Москвы в Ургенч на северо-западе Узбекистана дважды в неделю, это уже третий узбекский город, куда открыл рейсы российский авиаперевозчик за неделю, сообщает в пятницу пресс-служба АО Uzbekistan Airports. Россия не принимала решений по полетам на Северный Кипр, заявил Песков

"Самолет авиакомпании "Ямал" 22 сентября в 23.10 (21.10 по московскому времени) совершил первый рейс из Москвы в аэропорт Ургенча", — говорится в сообщении в Telegram-канале Uzbekistan Airports.

Российская авиакомпания будет выполнять полеты на самолетах Airbus A321 по четвергам и воскресеньям, добавили в пресс-службе.

Ургенч — уже третий город Узбекистана, куда начал летать "Ямал" за последнее время. В течение недели авиакомпания открыла рейсы из Москвы в Самарканд и Наманган (на востоке республики).

Ранее министр транспорта Узбекистана Ильхом Махкамов заявлял РИА Новости, что ведомство надеется на скорое возобновление полетов всех авиакомпаний России на двусторонних направлениях. По его оценке, авиакомпании Узбекистана удовлетворяют 50-60% потребностей пассажиропотока между двумя странами.