МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Канада не выдала визы белорусской делегации для участия в предстоящем заседании Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по инциденту с самолетом Ryanair — это сделано целенаправленно и свидетельствует о том, что канадские власти опасаются опровержения "домыслов, изложенных" в докладе по инциденту, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей. ИКАО обнародовала выводы об инциденте с посадкой лайнера Ryanair в Минске

В мае 2021 года самолет авиакомпании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, экстренно сел в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета оказался один из основателей признанного в Белоруссии экстремистским и террористическим Telegram-канала Роман Протасевич. При проверке документов его задержали и возбудили уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". В последствии совет ИКАО обнародовал доклад, в котором заявил, что сообщение о наличии бомбы на борту самолета Ryanair было "заведомо ложным" и его передали летному экипажу по указанию властей Белоруссии.

Макей напомнил, что Минск считает опубликованный ранее доклад ИКАО надуманным и политизированным.

"Буквально через несколько дней должно состояться заседание ИКАО, на котором будет рассматриваться этот доклад. Мы были готовы направить туда нашу делегацию, делегацию специалистов, которые хотели бы, может, не оспорить, но привести свои аргументы. И может быть, они были бы восприняты руководством этой организации", — рассказал Макей.

"Однако, к сожалению, канадские власти не выдали нашей делегации визы. Я убежден, что все это целенаправленно спланировано. Это говорит о том, что они просто опасаются услышать конкретные аргументы, опровергающие домыслы, изложенные в этом докладе", — подчеркнул он.

Министр назвал такой шаг политизацией ситуации вокруг доклада.

По его мнению, отказ пустить белорусских экспертов свидетельствует "о явно сфабрикованных вещах, сфабрикованных документах, сфабрикованном докладе".

Макей напомнил, что эксперты, которые ранее приезжали в Белоруссию, не удосужились даже выслушать аргументы Минска и собрать всю информацию, которая необходима. Кроме того, по его словам, иностранные эксперты, посещавшие Белоруссию, не дали Минску возможность ознакомиться с той информацией, которую он запрашивал, "по сути дела умолчав о некоторых важных вещах, которые должны бы были быть отражены в этом докладе".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.