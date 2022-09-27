МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. РЖД вернут мобилизованным гражданам деньги за неиспользованные билеты на дальние и пригородные поезда без удержаний, сообщила компания. В РЖД заявили, что билеты на поезда продаются без ограничений

"Билеты на поезда дальнего следования, оказавшиеся неиспользованными ввиду призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации, можно вернуть без дополнительных сборов и плат, даже если они куплены по "невозвратному" тарифу", — говорится в сообщении.

‍‍‍ Возврат денежных средств за неиспользованные билеты смогут совершить также лица, которые должны были отправиться в совместную поездку с мобилизованным гражданином.

Чтобы сдать билеты, нужно обратиться в железнодорожную кассу с документом, удостоверяющим личность, и повесткой, где указаны сроки явки на сборный пункт, пояснили в РЖД.

"Вернуть деньги без сборов и плат в случае мобилизации можно также за билеты или абонементы на пригородные поезда", — добавили в компании.