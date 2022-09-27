Новый сухогруз "Спарта" вышел в свой первый рейс на калининградской линии из Усть-Луги в Балтийск
МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Новый сухогруз "Спарта" отправился в свой первый рейс на калининградской линии Усть-Луга — Балтийск, сообщил глава Калининградской области Антон Алиханов.
"Хорошая новость для населения и бизнеса Калининградской области – сегодня универсальное грузовое судно "Sparta" вышло в свой первый рейс", — написал он в своем телеграм-канале.
По словам губернатора, конструкция корабля позволит перевозить любые товары для "различного целевого назначения". Как ожидается, это решит проблему с доставкой грузов из региона и в него.
Расписание движения сухогруза "Спарта" опубликуют на сайтах "ТБК" и "ИмэксСервис".
Алиханов также рассказал, что в скором времени на линии из Усть-Луги в морской порт Калининграда будет курсировать новый автомобильно-железнодорожный паром "Генерал Черняховский". Благодаря этому значительно вырастет провозная мощность флота, работающего на стратегической морской переправе.
Литва в июне ограничила железнодорожный транзит в Калининградскую область товаров, попавших под антироссийские санкции Евросоюза: стройматериалов, удобрений, цемента, металлов и другой продукции, которая составляет около половины всего грузопотока.
Позже Европейская комиссия опубликовала документ, в котором рекомендовала не запрещать железнодорожный транзит в Калининград санкционных грузов при условии соответствующего контроля. При этом запрет на транзит грузов автотранспортом должен оставаться в силе, говорится в материалах.
https://1prime.ru/transport/20220927/838268493.html