МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Канадский министр транспорта Омар Альхабра заявил, что Канада выступит против переизбрания России в Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО). Канада не пустила белорусских экспертов на заседание по инциденту с Ryanair

"Важно, чтобы Россия была привлечена к ответственности за свои действия, и мы не поддержим выдвижение России в Совет", — сказал Альхабра в интервью агентству Рейтер.

Альхабра заявил, что канадская сторона ведет обсуждения с другими странами, поскольку "нужен международный коллективный ответ".

Отмечается, что голосование по избранию стран в Совет ИКАО, в который входят 36 государств, состоится в субботу.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.