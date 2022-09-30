МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Объем перевозок дельневосточными каботажными сервисами Fesco за восемь месяцев текущего года увеличился в годовом выражении на 6% — до 57 тысяч груженых TEU, сообщает компания. Fesco запустила жд маршруты из Вероны в Россию и обратно

"Транспортная группа Fesco за восемь месяцев 2022 года в рамках дальневосточных каботажных сервисов перевезла почти 57 тысяч груженых TEU, что на 6% больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Так, круглогодичным сервисом "Феско Магадан Лайн", соединяющим порт Владивосток и порт Восточный с портом Магадан, перевезено порядка 23 тысяч TEU, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Сахалинским сервисом "Феско Корсаков Директ Лайн" доставлено 19,2 тысячи TEU, что соответствует показателям прошлого года. Объем перевозок на Камчатку сервисом "Феско Петропавловск-Камчатский Лайн" увеличился на 41%, до 13,2 тысячи TEU.

Сезонным сервисом "Феско Анадырь Директ Лайн" в порты Чукотки группа значительно увеличила объем перевозок — уже доставлено более 1,4 тысячи TEU, что на 61% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. В рамках достигнутых договоренностей с руководством Чукотского автономного округа суда Fesco совершат шесть рейсов в регион и доставят около 20 тысяч тонн грузов. Шестой рейс из "Владивостокского морского торгового порта" (входит в Fesco) запланирован на середину октября 2022 года.

Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. В управлении группы порядка 9 тысяч фитинговых платформ, парк контейнеров — более 100 тысяч TEU.