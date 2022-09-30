МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в сентябре 2022 года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам января-августа — на 3,7%, до 921 миллиона тонн, сообщает компания. РЖД выплатят мобилизованным сотрудникам по 200 тысяч рублей

"Погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В сентябре погрузка снизилась на 5,8% к сентябрю прошлого года", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железнодорожного холдинга.