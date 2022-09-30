2022-09-30T12:56:48+03:00
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2022
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Погрузка на сети РЖД снизилась в сентябре
Транспорт
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Погрузка на сети РЖД в сентябре 2022 года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам января-августа — на 3,7%, до 921 миллиона тонн, сообщает... ПРАЙМ, 30.09.2022
транспорт, бизнес, новости, ржд, погрузка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Погрузка на сети РЖД в сентябре 2022 года сократилась на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по итогам января-августа — на 3,7%, до 921 миллиона тонн, сообщает компания.
"Погружено почти 921 млн тонн грузов, что на 3,7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года. В сентябре погрузка снизилась на 5,8% к сентябрю прошлого года", — отмечается в сообщении, опубликованном в Telegram-канале железнодорожного холдинга.