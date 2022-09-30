МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Режим "открытое небо" введут В аэропорту Калининграда с 1 октября введут режим "открытое небо" — зарубежные авиакомпании смогут летать из него в третьи страны без посадки в своей стране. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра страны

"С 1 октября 2022 года в аэропорту Калининграда вводится режим "открытое небо". Данный режим разрешает иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в/из Калининграда используя третью, четвертую, пятую и седьмую свободы воздушного пространства", — сказано в релизе.

В ведомстве отметили, что режим устанавливается на два года.

Как подчеркнули представители Росавиации, такое решение было принято в связи с обращением губернатора Калининградской области Антона Алиханова. По его словам, "новые возможности позволят аэропорту "Храброво" расширить географию полетов из региона и привлечь новых авиаперевозчиков".